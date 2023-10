Lavoro: Vaccari (Pd), basta fatalità, un Paese civile deve intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni due giorni 5 persone escono da casa per andare al lavoro ma non non tornano più. Non è una fatalità. Muoiono di precarietà, di incertezze, di assenza di sicurezza, per avere un reddito, qualunque esso sia, pur di provare a vivere. Ecco dove intervenire per un Paese civile". Lo scrive sui social il deputato Pd Stefano Vaccari dell'Ufficio di Presidenza della Camera in occasione della 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. (Rin)