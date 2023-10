Infortuni lavoro: assessore Lazio, Regione in prima linea per prevenzione e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio e l'assessorato al Lavoro "sono in prima linea al fianco di lavoratori e imprese in un percorso che è prima di tutto culturale" contro gli incidenti sul lavoro, in questo "formazione e prevenzione devono andare di pari passo se vogliamo concretamente spezzare la lunga scia di morti bianche". Lo afferma in una nota l'assessore al Lavoro del Lazio, Giuseppe Schiboni. "Oggi si celebra la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro indetta da Anmil sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica. Si tratta di un momento che richiama tutti, le istituzioni in primo luogo, alla responsabilità - spiega -. Il confronto quotidiano è fondamentale per comprendere quali siano gli strumenti più adeguati per prevenire gli incidenti, molti mortali purtroppo, che vedono protagonisti coloro che con sacrificio ogni giorno svolgono le proprie mansioni". (segue) (Com)