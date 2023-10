Milano: Censi, pedonalizzazioni sperimentali verso via definitiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni l'Amministrazione comunale ha scelto di promuovere la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine anche attraverso l'estensione delle aree pedonali -continua la nota - migliorando la vivibilità di spazi sempre più fruiti da residenti, commercianti e turisti, oltre che da studenti e studentesse, quando si tratta di aree di fronte alle scuole. Una nuova modalità di trasformazione dello spazio urbano che non necessita di grandi opere strutturali e che si sta diffondendo in diverse parti del mondo, a fronte di una richiesta crescente di luoghi riservati alle attività sociali, di ritrovo e condivisione". (segue) (Com)