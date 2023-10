Medio Oriente: due thailandesi e un cambogiano tra le vittime delle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini della Thailandia hanno perso la vita negli scontri tra le forze israeliane e il gruppo islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto il primo ministro di Bangkok, Srettha Thavisin, in un messaggio pubblicato oggi su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. Il capo del governo thailandese ha spiegato di aver appreso la notizia dall’ambasciata a Tel Aviv e ha aggiunto che il ministero degli Esteri è al lavoro per evacuare i cittadini thailandesi rimasti nell’area. Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, ha invece riferito della morte di uno studente cambogiano in Israele.(Cip)