Georgia-Azerbaigian: Aliyev arrivato a Tbilisi, previsto incontro con premier Garibashvili

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev è arrivato in Georgia in visita di lavoro insieme a una delegazione governativa. Lo ha riferito il servizio stampa del governo georgiano. "Nell'ambito della visita è previsto un incontro tra il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili e Ilham Aliyev, dopo il quale le parti rilasceranno dichiarazioni congiunte ai media", si legge in un comunicato. L'ultima visita di lavoro di Aliyev in Georgia ha avuto luogo nel 2022. (Rum)