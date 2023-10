Roma: sorpresi a rubare in appartamento a Primavalle, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cileni sono stati arrestati a Roma perchè sorpresi a rubare in un'abitazione in via dell'Assunzione, nel quartiere di Primavalle a Roma. Ieri sera alcuni residenti del condominio, allarmati da rumori sospetti in un appartamento dello stabile, hanno allertato il 112. Giunti sul posto i carabinieri sono intervenuti, notando subito la forzatura della serranda dell'abitazione. Entrati nell'appartamento i militari hanno sorpreso i due uomini mentre facevano razzia di oggetti preziosi e orologi. Uno dei due ha opposto resistenza minacciando i carabinieri con un grosso cacciavite ma è stato disarmato e bloccato insieme al complice. I due, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati. Sequestrato uno zaino pieno di arnesi da scasso e recuperata la refurtiva, che sarà riconsegnata al proprietario, in quel momento non presente in casa. (Rer)