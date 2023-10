Salario minimo: Conte, oggi banchetti in tutta Italia per il “firma day”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, per il “Firma day”, abbiamo banchetti in tutta Italia per offrire una voce a cittadini italiani che chiedono un salario minimo legale. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Giovanni Rotondo. “La stragrande maggioranze dei cittadini – ha proseguito – vuole salario minimo legale e ha compreso che il governo e le forze di maggioranza stanno facendo una melina indegna, perché non ci sono ragioni plausibili per continuare a sfruttare lavoratori e lavoratrici”. (Rin)