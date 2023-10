Spagna: Feijo, oggi a Barcellona per difendere uguaglianza cittadini e Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha motivato la sua partecipazione alla manifestazione organizzata dall'associazione Societat civil catalana a Barcellona contro la possibile concessione dell'amnistia ai leader pro indipendenza con la volontà di difendere "l'uguaglianza dei cittadini ed i principi della Costituzione". "Non può esistere un'élite politica privilegiata, alcuni in grado di raggiungere la presidenza del governo spagnolo dopo aver perso le elezioni e altri di mettere un prezzo alla loro situazione giuridica e personale", ha detto l'esponente conservatore in alcune dichiarazioni ai media in merito alle trattative tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed i partiti indipendentisti catalani. "Siamo qui per dire sì alla parola data, sì ai principi, sì alla Costituzione e sì a tutti i catalani che sono stati abbandonati dal Psoe e che stanno mettendo l'intera società catalana nelle mani del movimento pro-indipendenza", ha concluso il presidente del Pp. "Questa non è un'amnistia che mira alla riconciliazione, ma alla presidenza del governo. Non cerca la coesistenza, cerca una transazione economica in cambio della presidenza del governo per sette voti (i deputati di Uniti per la Catalogna dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont)", ha aggiunto Feijoo. (Spm)