Migranti: Conte su caso Apostolico, Salvini chiarisca come ha avuto quei video

- Per quanto riguarda la vicenda della giudice di Catania, “noi abbiamo chiesto come questi video siano capitati nelle mani del ministro delle Infrastrutture, lo chiarisca”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Giovanni Rotondo. “Detto ciò – ha aggiunto –, un magistrato deve essere imparziale e apparire tale, ma non consentiremo a questa maggioranza di approfittare di singole circostanze o episodi per perseguire un disegno volto a mettere un bavaglio alla magistratura, che è un ordine indipendente e autonomo”. (Rin)