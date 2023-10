© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è la Giornata Nazionale per le vittime incidenti sul lavoro. Una piaga per il nostro Paese. È una responsabilità che investe tutti. Servono più formazione, controlli più efficaci, cancellare scelte sbagliate come i subappalti a cascata. Serve un patto per il lavoro sicuro". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. (Rin)