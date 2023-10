© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha avuto un "lungo colloquio" con il ministro degli Esteri d'Israele, Eli Cohen. Lo riferisce Tajani su X (ex Twitter). Durante il colloquio Tajani ha espresso "la solidarietà del nostro governo per il duro attacco che ha subito Israele, anche per i due turisti israeliani uccisi in Egitto. Ogni sforzo sarà a difesa dello Stato d'Israele". (Res)