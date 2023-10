Medio Oriente: Israele evacuerà le aree a ridosso di Gaza, proseguono scontri in un kibbutz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele evacuerà tutti i residenti che vivono nelle città vicino al confine con la Striscia di Gaza entro 24 ore. Lo ha detto oggi il portavoce delle Forze di difesa (Idf), Daniel Hagari, aggiungendo che i combattimenti nel kibbutz meridionale Kfar Aza continuano, nel tentativo di liberare gli ostaggi tenuti da Hamas. L'esercito israeliano ha anche ucciso oltre 400 combattenti palestinesi e ne ha arrestato decine, ha detto Hagari. Da parte sua, la polizia israeliana ha annunciato oggi che 30 agenti sono stati uccisi durante il primo giorno di guerra con Hamas. La giornata di oggi è iniziato con la notizia di colpi di mortaio dal Libano, di un'infiltrazione via mare ostacolata su una spiaggia meridionale israeliana, di arresti in Cisgiordania e di continui combattimenti per riconquistare parti del sud di Israele in seguito agli attacchi missilistici di sabato e di un'infiltrazione di miliziani di Hamas da Gaza. (segue) (Res)