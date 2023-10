Medio Oriente: Israele evacuerà le aree a ridosso di Gaza, proseguono scontri in un kibbutz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del ministero della Sanità israeliano, dall’inizio della nuova ondata di violenza sono stati ricoverati negli ospedali 1.864 israeliani feriti. Tra questi 19 sono gravemente feriti, 326 in condizioni gravi, 359 in condizioni moderate e 821 feriti leggermente. Nelle prime ore di domenica mattina, l'esercito israeliano ha colpito il Libano con l'artiglieria in risposta ai colpi di mortaio lanciati da Hezbollah nella zona del Monte Dov. Non sono state segnalate vittime israeliane. (Res)