Grecia: compagnia aerea Aegean cancella voli per Israele sino al 10 ottobre

- La compagnia aerea greca Aegean ha annunciato di aver cancellato i voli per Israele sino al 10 ottobre. "Aegean informa i passeggeri che, a causa dei recenti eventi, cancellerà tutti i voli di linea da e per l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per le prossime 48 ore. I passeggeri con biglietti per Tel Aviv possono modificare o cancellare i propri biglietti gratuitamente, tramite contattando il nostro call center", ha riferito Aegean in una nota. Per la giornata odierna sono stati cancellati tre voli. (Gra)