Salario minimo: Castellone (M5s), politica non tutela dignità lavoratori

- Il salario minimo legale non è una possibilità, ma una necessità non negoziabile. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, del Movimento 5 stelle. “Non possiamo e non vogliamo permettere che la dignità dei lavoratori sia sacrificata sull'altare di decisioni politiche prive di qualsiasi buonsenso. Poco più di un mese fa, l'economista e premio Nobel Joseph Stiglitz è stato chiaro: 'Il salario minimo è positivo per l'economia e la società, soprattutto in una fase di grandissime diseguaglianze, come quella attuale", ha proseguito Castellone. “Parole totalmente ignorate da questo governo, così come sono ignorate costantemente le voci, le esigenze e le richieste d'aiuto dei cittadini. Un governo ormai da più di un anno freneticamente impegnato a tagliare investimenti e a togliere il futuro ad un intero Paese. Noi invece siamo qui ancora una volta per continuare a crearlo un futuro, agendo sul presente, come oggi”, ha concluso. (Rin)