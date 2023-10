Medio Oriente: notte di intensi negoziati per Blinken, colloqui con colleghi europei e arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato protagonista di intensi negoziati la scorsa notte, con contatti con i colleghi di cinque Paesi mediorientali e di tre Paesi europei, tra cui il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, dopo i violenti attacchi condotti dal gruppo islamista Hamas contro Israele nella giornata di ieri. Sul fronte degli alleati il capo della diplomazia di Washington, come reso noto dal dipartimento di Stato, ha parlato, oltre che con Tajani, con la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, con il segretario agli Esteri britannico James Cleverly e con l’Alto rappresentante per la politica estera e dell’Unione europea, Josep Borrell. Tutti hanno condannato “nei più forti termini” gli attacchi “brutali e senza precedenti” di Hamas in territorio israeliano. Blinken ha ribadito il sostegno degli Usa al diritto all’autodifesa d’Israele e ha incoraggiato gli omologhi a profondere ogni sforzo sia attraverso il formato del quintetto (Usa, Francia, Italia, Germania e Regno Unito) che attraverso l’Ue. (segue) (Res)