Medio Oriente: notte di intensi negoziati per Blinken, colloqui con colleghi europei e arabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha parlato anche con il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, il più attivo nella ricerca di una mediazione che eviti una seria escalation nella Striscia di Gaza. Il segretario di Stato ha espresso “apprezzamento per gli sforzi condotti dalla leadership egiziana” e ha “ribadito l’urgente necessità di fermare gli attacchi di Hamas”. In questo senso, Blinken ha auspicato anche l’impegno della Turchia in una telefonata con il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan. Infine, il capo della diplomazia di Washington ha discusso della situazione con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, con il qatariota Mohammed bin Abdulrahman al Thani e con il giordano Ayman Safadi. A tutti e tre ha assicurato stretto coordinamento e nuovi contatti nelle prossime ore. (Res)