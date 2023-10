Migranti: Berrini (Fd'I), Francia ha frontiere bucate in uscita e blindate in entrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I francesi "hanno le frontiere bucate in uscita e completamente blindate in entrata. E' notizia di queste ore che la Polizia di Sanremo, cui vanno i miei complimenti, ha riconsegnato alle autorità d'oltralpe cinque cittadini francesi rintracciati in città. Insomma, questa è una situazione che deve far riflettere e parecchio. Non siamo disposti a tollerare più episodi di questo tipo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Giovanni Berrino. (Rin)