Medio Oriente: la Tunisia esprime sostegno incondizionato a popolo palestinese

- La Tunisia "esprime il suo sostegno totale e incondizionato al popolo palestinese, che deve recuperare la sua terra e i suoi diritti per costruire uno Stato indipendente con la sua capitale Gerusalemme". E' quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dalla presidenza della Repubblica tunisina. La Tunisia ha espresso il suo pieno e incondizionato sostegno al popolo palestinese, ricordando che "quella che alcuni media chiamano Striscia di Gaza è terra palestinese che è stata sotto occupazione sionista per decenni". La Tunisia ha inoltre fatto appello a tutte le coscienze vive del mondo affinché "siano al fianco del popolo palestinese e ricordino i massacri perpetrati dal nemico sionista contro il popolo arabo della Palestina e contro l'intera nazione". Alcuni attivisti della società civile si sono riuniti ieri a Tunisi per "denunciare le aggressioni delle forze di occupazione israeliane contro i palestinesi nella Striscia di Gaza". I manifestanti hanno espresso il loro plauso all'operazione armata condotta da Hamas in Israele e hanno scandito "slogan contro l'aggressione israeliana, chiedendo alle autorità tunisine di considerare un crimine la normalizzazione con l'entità sionista".(Tut)