Germania: dopo scontri fra Israele e Hamas la politica s'interroga sui fondi ai palestinesi

- La presidente della commissione per la difesa del Bundestag tedesco, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ha, chiesto una revisione degli aiuti finanziari destinati ai palestinesi in seguito all'attacco lanciato ieri dalla fazione islamista palestinese Hamas contro Israele. Strack-Zimmermann ne ha parlato in un'intervista ai media del gruppo Funke, spiegando che l'attacco di Hamas contro i civili deve essere “un'occasione per analizzare tutti i fondi di aiuto della Germania, dell'Ue e dell'Onu destinati alla Striscia di Gaza” e come vengono utilizzati. Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Finanze e leader del Partito liberaldemocratico tedesco, Christian Lindner, secondo cui è auspicabile che la ministra degli Esteri Annalena Baerbock, esponente dei Verdi, fornisca una raccomandazione su come lo Stato tedesco dovrebbe procedere in relazione al sostegno finanziario ai palestinesi alla luce delle violenze in corso in Medio Oriente. L'esponente politico dell'Unione cristiano-democratica, Roderich Kiesewetter, ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca “Dpa” che la Germania ha promesso aiuti per un totale di oltre 340 milioni di euro. Questi fondi, secondo Kiesewetter, ora devono ora essere fermati immediatamente. “Non è sufficiente esprimere semplicemente preoccupazioni politiche; devono seguire anche azioni concrete”, ha detto il parlamentare tedesco. (Geb)