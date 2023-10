Ambiente: Jaber (Cop28), adattamento dev'essere al centro dell'agenda climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adattamento deve essere "al centro" dell'agenda climatica. Lo ha detto il presidente designato della Cop28, che si terrà negli Emirati Arabi Uniti alla fine dell'anno, Sultan Al Jaber, ntervenendo alla Settimana del clima Mena che si svolge nella capitale saudita Riad. “Viviamo in una regione caratterizzata da caldo estremo, scarsità d'acqua e insicurezza alimentare. Stiamo anche subendo i duri impatti del clima, dalla siccità alle devastanti inondazioni di Derna (in Libia)", ha detto Jaber. “Per ottenere risultati per la nostra regione dobbiamo mettere l'adattamento al centro dell'agenda climatica", ha proseguito l'esponente emiratino. Jaber ha anche detto che i donatori devono raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento e ricostituire il Fondo verde per il clima. Adattamento significa investire nei modi per adattarsi ai cambiamenti climatici, come i sistemi di allerta precoce, i sistemi alimentari e la resa dei raccolti, ha spiegato Jaber. "Abbiamo avuto 27 riunioni del formato Cop e forse vi sorprenderà sapere che 17 di esse sono state ospitate in Paesi produttori di combustibili fossili", ha dichiarato Jaber, a conferma del "fatto che l'energia è fondamentale per tutti, ovunque". Il vertice della Cop28 si terrà a Dubai tra il 30 novembre e il 12 dicembre.(Res)