Roma: droga nel passaruota dell'auto o nella sigaretta elettronica, 6 arresti a Tor Bella Monaca

- Droga nascosta nel passaruota dell'auto o dentro la sigaretta elettronica. Nelle ultime ore sono state sei le persone arrestate nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un 49enne e una 19enne sono stati colti in fragrante mentre l’uomo cedeva della cocaina a un cliente, prelevata poco prima della vendita dal passaruota di una vecchia auto parcheggiata in una delle piazze di spaccio della zona. Nel frattempo la 19enne prendeva il denaro. Bloccati, nel passaruota della macchina sono state trovate 21 dosi di cocaina. La giovane, invece, aveva con sé più di mille euro in contanti. (segue) (Rer)