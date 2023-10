Roma: droga nel passaruota dell'auto o nella sigaretta elettronica, 6 arresti a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via dell’Archeologia, invece, un uomo e una donna, di 30 e 48 anni, sono stati fermati per un controllo. Bloccati, hanno cercato di liberarsi della droga: a terra, gettati dal 30enne sono stati trovati 3 involucri con del crack. La donna invece aveva nascosto nella sigaretta elettronica 8 dosi di cocaina. Sempre su via dell’Archeologia i poliziotti hanno arrestato un 51enne che vendeva cocaina in strada. I poliziotti hanno notato nell’androne di un palazzo lo scambio tra venditore e cliente: all’interno della bustina che l’uomo stava consegnando c’erano 13 dosi di cocaina. Infine, sempre in via dell’Archeologia sono state trovate 172 dosi di cocaina stipate in un garage e pronte per essere vendute. Ad essere arrestato è stato un giovane minorenne che è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza a disposizione della magistratura. (Rer)