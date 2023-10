Libano-Israele: Unifil in contatto con le autorità dopo lancio di razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil) è "in contatto con le autorità su entrambi i lati della linea blu, a tutti i livelli, per contenere la situazione ed evitare un’escalation più grave". Lo scrive su X (ex Twitter) Unifil, indicando che questa mattina i caschi blu "hanno rilevato diversi razzi lanciati dal sud-est del Libano verso il territorio occupato da Israele nell'area di Kafr Chouba, e in risposta il fuoco di artiglieria da Israele al Libano". "Le nostre forze di pace rimangono nelle loro posizioni. Continuano a lavorare, alcuni dai rifugi per la loro sicurezza", aggiunge Unifil. La missione esorta "tutti a dar prova di moderazione e a utilizzare i meccanismi di collegamento e coordinamento di Unifil per allentare la tensione e prevenire un rapido deterioramento della situazione della sicurezza". (Lib)