Roma: chiede moto in prestito ad amico, poi torna con falcetto e vuole soldi in cambio, arrestato

- Chiede la moto a un amico con il pretesto di provarla, dopo poco torna a piedi con un falcetto in mano e pretende 80 euro per ridarla al proprietario. E' successo a Roma, in via dei Volsci nel quartiere di San Lorenzo, dove un 42enne romano è stato arrestato per estorsione. L'uomo, infatti, si è fatto prestare una moto di grossa cilindrata da un amico, con il pretesto di provarla. Poco dopo, però, è ritornato a piedi e con un falcetto in mano: se non mi dai 80 euro non ti ridò la moto. La vittima delle minacce e del ricatto non ha esitato a denunciare l'amico che è stato rintracciato e condotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria. La moto è stata ritrovata abbandonata in strada. (Rer)