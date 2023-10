© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai cittadini italiani che vogliono tornare in Italia da Israele, con le uniche due compagnie che stanno operando - El Al e Israir - , “consigliamo di recarsi in aeroporto sono se in possesso del biglietto”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a “Omnibus” su La7. (Res)