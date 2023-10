Medio Oriente: Tajani, presto vedrò Al Sisi al Cairo, Egitto e Arabia Saudita possono aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana sarò al Cairo e incontrerò il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi: l'Egitto come l'Arabia Saudita possono svolgere un ruolo di pacificatori in Medio Oriente. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Omnibus” su La7. “Gli Accordi di Abramo non piacciono all'Iran e quindi non sorprende che ci siano stati momenti di esultanza” a Teheran in relazione a quanto sta accadendo in queste ore, ha aggiunto Tajani. (Res)