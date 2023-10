Medio Oriente: Cina “profondamente preoccupata”, chiede alle parti cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “profondamente preoccupata” per l’escalation di tensione e violenza tra Israele e Palestina” e chiede a tutte le parti coinvolte di “esercitare calma e moderazione, di cessare il fuoco immediatamente, di proteggere la popolazione civile e di evitare un ulteriore deterioramento della situazione”. Lo si legge in un comunicato diramato oggi dal ministero degli Esteri di Pechino. Secondo la Cina, le violenze delle ultime ore – nelle quali hanno perso la vita almeno 300 cittadini israeliani e 232 palestinesi – “dimostrano pienamente che la lunga stagnazione del processo di pace è insostenibile”. “La via d’uscita al conflitto israelo-palestinese sta nell’attuazione della soluzione a due Stati e nella nascita di uno Stato palestinese indipendente”, afferma la diplomazia cinese, invitando la comunità internazionale a “promuovere quanto prima la ripresa dei colloqui di pace tra Israele e Palestina”. “La Cina continuerà a compiere sforzi senza sosta a questo fine”, conclude il ministero.(Cip)