Regno Unito: rafforzata sicurezza a Londra dopo scontri fra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Londra ha aumentato le pattuglie in alcune zone della capitale britannica dopo "una serie di incidenti relativi al conflitto" in Israele e a Gaza. E' stata la stessa Met, la polizia metropolitana della capitale britannica, a riferirlo. "Siamo a conoscenza di una serie di incidenti, compresi quelli condivisi sui social media, relativi al conflitto in corso in Israele e al confine con Gaza", ha riferito la Met in un comunicato, senza fornire alcun dettaglio. "La polizia ha aumentato le pattuglie in alcune zone di Londra per garantire una presenza visibile e rassicurare le nostre comunità", si legge nella nota. Il sottosegretario all'Immigrazione Robert Jenrick ha condiviso un video sul social network X (ex Twitter) che mostra persone che sventolano bandiere palestinesi in strada e suonano i clacson delle auto. "Queste persone disgustose stanno glorificando le attività terroristiche di Hamas, un'organizzazione vietata", ha scritto Jenrick. "Non c'è posto per questo nel Regno Unito", ha aggiunto il sottosegretario. Nella sua nota, la polizia di Londra ha comunicato di essere in contatto con i leader della comunità "per ascoltare tutte le preoccupazioni". "Chiunque abbia subito comportamenti minacciosi o sia preoccupato per la propria sicurezza è invitato a contattare la polizia", conclude la nota della Met. (Rel)