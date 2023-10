Medio Oriente: un cittadino franco-israeliano potrebbe essere stato rapido da Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un franco-israeliano di 26 anni potrebbe essere stato rapito da Hamas sabato mattina nel sud di Israele, all'inizio dell'attacco del movimento islamista palestinese. Lo ha annunciato domenica Meyer Habib, deputato per la circoscrizione dei francesi all'estero che comprende Israele, su X. "Un francese di 26 anni, Avidan T., di Bordeaux, è stato probabilmente rapito nel sud di Israele da Hamas mentre partecipava al festival musicale", una festa in corso nel deserto presa di mira dagli attentatori, ha dichiarato il deputato. "Potrebbe essere trattenuto dai terroristi. La sua famiglia, suo padre, con cui ho parlato a lungo, non ha più notizie di lui" da sabato mattina, ha aggiunto Habib. (Res)