Russia: senatore Klimov, Consiglio Federale annuncerà data presidenziali a dicembre

- Il Consiglio Federale russo (camera alta del Parlamemto) annuncerà probabilmente la data delle elezioni presidenziali nella Federazione Russa a dicembre. Lo ha affermato Andrei Klimov, presidente della commissione per la protezione della sovranità statale della Russia. "Le elezioni vengono annunciate dal Consiglio Federale. A quanto pare, ciò avverrà a dicembre. Quando inizierà la campagna elettorale, seguiremo la procedura appropriata. Il presidente della Russia Vladimir Putin è il fondatore del nostro partito e il nostro leader politico, ovviamente noi, come partito di Putin, siamo determinati a partecipare di conseguenza alla campagna elettorale", ha affermato il senatore russo. Le elezioni presidenziali russe sono previste per marzo 2024. L'attuale presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, non ha ancora annunciato se presenterà la sua candidatura alle prossime elezioni. Rispondendo a questa domanda nella sessione plenaria del Forum economico orientale a metà settembre, Putin ha osservato che, secondo la legge, il Parlamento deve fissare una data per le elezioni presidenziali alla fine dell'anno, dopodiché si potrà parlare di una sua candidatura. Secondo indiscrezioni del quotidiano "Kommersant", il capo dello Stato russo annuncerà la sua candidatura il mese prossimo.(Rum)