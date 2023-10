Medio Oriente: Borghi (Az-Iv), attacco organizzato per far fallire accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Un dato è il gioco di rimbalzo per far fallire gli accordi di Abramo tra Israele e Arabia sotto l'egida degli Stati uniti d'America". Lo ha detto il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, componente del Copasir, durante una diretta al Riformista. "È stato un attacco concertato, profondo, organizzato. C'è stata una pianificazione partita da lontano, non casuale anche rispetto al giorno scelto, il 50 esimo anniversario dello Yom Kippur e l'inizio della Guerra dei 6 giorni. Da un punto di vista tecnico, è chiaro anche il supporto non banale di soggetti esterni alla striscia di Gaza. Vedremo nelle prossime settimane – ha aggiunto - Il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato – se le ipotesi circa un coinvolgimento dell'Iran saranno confermate. Ma da un punto di vista geopolitico, il supporto dell'Iran a Hamas e a Hezbollah in Libano è un dato di fatto. È stato anche messo nel conto di colpire una realtà istituzionale molto sfrangiata come quella israeliana, in cui esiste un dibattito interno molto pesante, e che da 10 anni non riesce a trovare un punto di equilibrio". (Rin)