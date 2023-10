Roma: Corbucci-Callini (Pd), accelerare su pedonalizzazione portico d'Ottavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "riteniamo sia importante accelerare il progetto di isola ambientale per il rione Sant’Angelo, così da poter garantire anche maggiori condizioni di sicurezza". Lo affermano in una nota l'assessore capitolino del Pd, Riccardo Corbucci, e la presidente della commissione Lavori pubblici del Municipio Roma I, Giulia Callini. "Sono mesi che stiamo lavorando, in accordo con l’assessorato alla mobilità di Roma Capitale, alla pedonalizzazione di via del Portico D’Ottavia, un intervento richiesto dal consiglio del primo Municipio che nei mesi scorsi aveva approvato all’unanimità un atto presentato dal Partito democratico - spiegano -. Siamo sempre stati preoccupati dalla presenza di decine di automobili che ogni giorno attraversano Portico d’Ottavia fra i tavolini all’aperto gremiti di turisti e le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola". (segue) (Com)