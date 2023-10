Difesa: cordoglio Crosetto per scomparsa del tenente di vascello Daniele Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa e il titolare del dicastero Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello della della Marina militare Daniele Marino, medico di bordo di Nave Vespucci. E' quanto si legge in un tweet del ministero della Difesa. Marino è "tragicamente scomparso in Brasile a causa di un incidente stradale", si legge nel messaggio diffuso dal dicastero. (Res)