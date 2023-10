Medio Oriente: Crosetto, Iran e Russia possono avere interesse a destabilizzare l'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Iran e la Russia possono avere interesse a destabilizzare il Medio Oriente dopo l’offensiva del gruppo islamista palestinese Hamas in Israele, “un attacco terroristico, quasi una dichiarazione di guerra, di fronte alla quale non poteva che esserci la solidarietà dell’Italia”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista al “Corriere della Sera” rilasciata al termine di una call con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con altri ministri del governo. “Stiamo ragionando sui possibili sviluppi di questa guerra, inattesa soprattutto per l'intensità che non ha eguali negli ultimi 20 anni”. “Giorni fa – ricorda Crosetto - ho detto che mi preoccupava l'Iran forse più dell'Ucraina e tutti mi hanno risposto che avevo preso troppo sole. Hamas non è storicamente vicino all'Iran, ma viviamo una fase in cui si saldano elementi e si individuano nemici comuni”. Secondo il ministro, “la reazione israeliana sarà molto dura”. (segue) (Res)