Medio Oriente: Crosetto, Iran e Russia possono avere interesse a destabilizzare l'area (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Israele ha subito una ferita profondissima, per la modalità dell'attacco, per il numero di morti e prigionieri e per le immagini di omicidi barbari. La reazione non può che essere forte, riaprendo un fronte in cui si inseriscono tutti gli altri attori che negli ultimi due anni hanno contribuito a destabilizzare il mondo”. “Gli elementi di instabilità nella zona – ricorda il ministro – sono tanti, dalla Siria al Libano, e Iran e Russia possono avere interesse a destabilizzare l’area. Sono preoccupato anche per i 1.200 soldati della missione Unifil dislocati al confine tra Israele e Libano. Lo scontro con Hamas è esploso al Sud, ma il rischio di destabilizzazione riguarda anche il Nord”. Crosetto porta l’attenzione anche sull’Italia, dove c’è allerta perché, “purtroppo, questi eventi possono comportare una scia di antisemitismo”. (Res)