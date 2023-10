Business news: Ghana, proteste contro l'inflazione, centinaia di manifestanti radunati ad Accra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di manifestanti dell'opposizione si sono radunati ieri nella capitale del Ghana, Accra, per denunciare la persistente crisi economica del Paese, imputandola alle politiche del governatore della Banca centrale Ernest Addison, di cui l'opposizione chiede le dimissioni. Soprannominato "OccupyBoGProtest", il governatore è accusato in particolare di essere il principale responsabile del tasso d'inflazione che ha raggiunto il 40 per cento. Guidati dal Congresso nazionale democratico (Ndc), i manifestanti hanno intonato canzoni e slogan contro il governo e lo stesso governatore. Le prospettive economiche del Ghana saranno un tema importante mentre il Paese si avvia verso le elezioni generali di dicembre che non vedranno il presidente Nana Akufo-Addo candidarsi dopo aver completato i suoi due mandati consentiti dalla Costituzione. (Res)