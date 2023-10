Ucraina: governatore regionale di Kherson, attacchi notturni russi causano 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno ripetutamente attaccato la regione ucraina di Kherson nella notte provocando il ferimento di decine di persone. Lo riferisce il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, su Telegram. "Il nemico ha bombardato ripetutamente la città e gli insediamenti sulla riva destra. I quartieri residenziali sono finiti sotto il fuoco degli occupanti. Case, automobili, reti di distribuzione del gas sono state danneggiate. Alcuni proiettili non sono esplosi. Sono stati fatti brillare dai soccorritori", ha scritto Prokudin. I feriti sono almeno undici, fra cui una donna di 27 anni e sua figlia di nove mesi sono state ricoverate in ospedale in condizioni moderate; un medico della Croce Rossa di 33 anni che ha subito una commozione cerebrale e un'esplosione che è stato ricoverato in ospedale. "Diversi residenti di Kherson hanno avuto una reazione acuta da stress. Hanno dovuto essere trasferiti in ospedale. Si tratta di due coniugi: un uomo di 67 anni e una moglie di 63 anni, nonché una donna di 56 anni uomo e una moglie di 54 anni. E anche due donne di 87 e 62 anni", ha aggiunto il governatore. Due persone di 24 e 34 anni sono stati curati dai medici accorsi sul posto. (Kiu)