Afghanistan: terremoto a Herat, sale a 2 mila il numero delle vittime

- Il numero delle vittime del terremoto avvenuto ieri nell'Afghanistan occidentale ha superato le 2 mila persone, mentre più di 9 mila sono quelle rimaste ferite. A riferirlo il ministero per la Gestione dei disastri. "Il bilancio delle vittime del terremoto in Afghanistan ammonta a 2.053, con 9.240 feriti e 1.329 case danneggiate o distrutte", ha riferito il dicastero. Il terremoto avvenuto nei pressi di Herat ha avuto una magnitudo di almeno 6.3, stando all'Istituto sismologico statunitense, mentre per il Centro sismologico europeo-mediterraneo il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.4. Oltre alla scossa più forte ve ne sono state almeno altre quattro di assestamento. (Res)