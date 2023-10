Azerbaigian: Aliyev, Francia fornendo armi all'Armenia rischia di causare nuovo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Francia di inviare aiuti militari all'Armenia potrebbe scatenare un nuovo conflitto nel Caucaso meridionale. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian in una dichiarazione rilasciata ieri sera in seguito a una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Aliyev ha annunciato che non avrebbe partecipato all'incontro con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan che si sarebbe dovuto svolgere a Granada sotto la mediazione di Michel e alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz a causa della risposta negativa alla richiesta di includere anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel formato negoziale. Nel corso della conversazione con Michel, Aliyev ha detto "che a causa della nota posizione della Francia, l'Azerbaigian non ha partecipato all'incontro di Granada", si legge in una nota della presidenza di Baku. (segue) (Rum)