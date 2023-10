Medio Oriente: attacco Hamas, 300 morti in Israele e quasi 1.600 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell'attacco lanciato più di 24 ore fa dal movimento palestinese Hamas contro Israele si aggrava. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i morti sono 300, molti dei quali sono civili uccisi nelle loro case e per le strade, e altri durante una festa di giovani. Tra i morti anche dei militari. Finora le forze di difesa israeliane (Idf) hanno rivelato l'identità di 26 soldati uccisi. Negli ospedali sono ricoverate 1.590 persone, di cui circa 300 gravemente feriti e 19 in condizioni critiche. Per tutta la notte, sono stati lanciati razzi da Gaza verso Israele, uno dei quali ha colpito l'ospedale ad Ashkelon, nel sud. Da parte sua, Israele ha bombardato siti di Hamas a Gaza, dove, secondo i dati del ministero della Salute locale sono morte 230 persone. Le immagini che circolano sui media mostrano auto date alle fiamme, come nel kibbuz di Reim, nel sud, corpi straziati e i rapiti portati a Gaza. Altre immagini mostrano l'edificio della stazione di polizia di Sderot dato alle fiamme, dopo essere stato occupato dagli uomini armati. Durante la notte si sono verificati diversi tentativi di infiltrazione da parte di uomini palestinesi bloccati dalle Idf. Tensioni anche sul fronte nord di Israele, dove il movimento libanese Hezbollah - anch'esso legato all'Iran come Hamas - ha lanciato colpi di mortaio contro l'avamposto di Monte Dov. (segue) (Res)