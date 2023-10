Medio Oriente: attacco Hamas, 300 morti in Israele e quasi 1.600 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso al Paese, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu ha detto: "Trasformeremo tutti i luoghi in cui Hamas è organizzato e si nasconde in isole di rovine". Il premier ha invitato i residenti di Gaza a lasciare l'enclave. "Andatevene adesso perché agiremo ovunque e con tutte le forze", ha affermato. Sabato sera le Idf sono state impegnate in un massiccio rafforzamento delle forze, richiamando un gran numero di riservisti, preparandosi di fatto alla guerra, dopo un attacco terroristico senza precedenti contro, soprattutto le comunità meridionali del Paese. Si è trattato di un attacco a sorpresa, nel 50esimo anniversario dello Yom Kippur, in cui gli uomini armati di Hamas si sono riversati in ben 22 località nel sud di Israele, comprese città e altre comunità fino a 24 chilometri dal confine di Gaza. In alcuni luoghi, hanno vagato per ore, uccidendo civili e militari. Gli scontri a fuoco sono continuati anche dopo il tramonto di ieri e gli uomini armati palestinesi hanno tenuto ostaggi in almeno due città. (segue) (Res)