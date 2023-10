Medio Oriente: attacco Hamas, 300 morti in Israele e quasi 1.600 feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mezzanotte, 18 ore dopo l’inizio dell’assalto coordinato, le forze di sicurezza israeliane stavano ancora lottando per liberare le cellule terroristiche trincerate in alcune località. Molti civili erano ancora rintanati nelle loro case, nascosti per paura di terroristi vaganti alla ricerca di vittime, mentre i militari in alcuni casi hanno affrontato i sequestratori e in altri hanno fatto irruzione nelle case, sparando a morte agli uomini armati all'interno. "Le scene di caos e sofferenza e il prolungato fallimento nel prendere il controllo della situazione hanno scioccato e indignato la nazione - racconta oggi il quotidiano israeliano"Times of Israel" -, e hanno suscitato domande mirate e richieste di risposte sui numerosi fallimenti dell’intelligence e della politica che hanno consentito una simile catastrofe nazionale, con centinaia di terroristi che invadono le comunità civili con convogli armati". (Res)