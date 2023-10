Germania: elezioni in Baviera e Assia, un voto che rischia di avere riflessi anche a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica elettorale in Germania dove si vota per eleggere i parlamenti degli Stati federali della Baviera e dell'Assia. In entrambi gli Stati federali risiedono circa 19 milioni di cittadini, di cui quasi uno su quattro aventi diritto di voto. Le elezioni che si svolgono nei due Stati hanno un grande valore anche a livello nazionale: le forze della coalizione di governo federale – Partito socialdemocratico (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) – rischiano di perdere in entrambi gli Stati, mentre l'Unione cristiano-sociale (Csu), che attualmente governa la Baviera, dovrebbe vincere ma con consensi inferiori al 40 per cento. Al contrario l'Unione cristiano-democratica, alleata della Csu, stando ai sondaggi sembra lanciata verso la vittoria in Assia. Come spiega il quotidiano "Handelsblatt", in Baviera ogni risultato elettorale inferiore al 40 per cento per la Csu è da considerarsi deludente e, dopo quanto avvenuto nel 2018, il primo ministro Markus Soeder rischia di doversi confrontare con un esito insoddisfacente: attualmente i sondaggi indicano il partito al 37 per cento, il dato di consenso più basso degli ultimi 73 anni. (segue) (Geb)