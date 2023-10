Germania: elezioni in Baviera e Assia, un voto che rischia di avere riflessi anche a livello nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Assia, invece, è probabile che trionfi la Cdu del primo ministro uscente Boris Rhein. Secondo i sondaggi, il partito conservatore è chiaramente in vantaggio con il 32 per cento nello Stato federale in cui la contesa sarà con l'Spd. Per la Cdu, la vittoria di Rhein avrebbe particolare rilievo anche a livello nazionale per gli equilibri interni dell'alleanza con la Csu: se Rhein e Soeder dovessero risultare particolarmente vicini in termini di consensi a uscirne realmente vincitore, come riferisce “Handelsblatt”, sarebbe il contendente che non partecipa al voto: il leader della Cdu, Friedrich Merz. Un risultato elettorale mediocre per la Csu, infatti, indebolirebbe le ambizioni di Soeder di proporsi come candidato alla cancelleria alle prossime elezioni politiche, rafforzando al contempo quelle di Merz. (Geb)