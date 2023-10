© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo grati per il vostro sostegno e i vostri gesti di solidarietà. Così l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, su X (ex Twitter), pubblicando la foto di Palazzo Chigi su cui ieri sera è stata proiettata la bandiera bianca e blu di Israele.(Res)