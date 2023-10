Medio Oriente: Tajani, al momento non ci sono italiani coinvolti negli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono notizie sul coinvolgimento degli italiani negli scontri in corso fra Israele e Hamas. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “L'ambasciata italiana a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme stanno seguendo la situazione dei nostri connazionali: 18 mila con doppio passaporto in Israele, circa 500 turisti temporaneamente presenti in Israele e una decina nella Striscia di Gaza”, ha detto Tajani. “Al momento non abbiamo notizie negative”, ha ribadito Tajani. (Res)