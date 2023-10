Medio Oriente: Tajani, a riunione Quintetto discusso di come coordinare iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione di questa notte del Quintetto si è discusso di come coordinare le iniziative in relazione a quanto sta accadendo in Medio Oriente: “vogliamo che ci sia una de escalation affinché si eviti una nuova guerra”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg1”. “Condanniamo l'attacco di Hamas contro Israele che ha diritto a difendersi”, ha detto Tajani, ha detto, auspicando un coinvolgimento di “Arabia Saudita, Giordania ed Egitto” per rasserenare la situazione. “Questa settimana sarò in Egitto” per discutere anche di come trovare una soluzione, ha proseguito Tajani. “Non fa piacere vedere delle persone esultare nel Parlamento di Teheran” per quanto sta accadendo, ha concluso il ministro. (Res)