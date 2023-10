Business news: India, Modi apre cantieri nel Rajasthan per progetti da oltre 570 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è recato a Jodhpur, nello Stato del Rajasthan, per aprire i cantieri di un nuovo centro traumatologico e di terapia intensiva presso presso l’All India Institute of Medical Sciences (Aiims), dell’ampliamento del terminal dell’aeroporto e di alcune strade e per inaugurare due servizi ferroviari. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier, precisando che i progetti di sviluppo valgono complessivamente 50 miliardi di rupie (quasi 571 milioni di euro), di cui 14,75 miliardi di rupie per le opere stradali. Il nuovo terminal aeroportuale, del costo di 4,8 miliardi di rupie, si svilupperà su una superficie di 24 mila metri quadrati e potrà accogliere 3,5 milioni di passeggeri all’anno. Altri 3,5 miliardi di rupie sono stati destinati al centro traumi ed emergenze dell’Aiims, cui si aggiungeranno sette blocchi di terapia intensiva in altre aree del Paese. Modi, inaugurando i collegamenti tra Jaisalmer e Nuova Delhi e tra Marwar Junction e Khambli Ghat, ha rivendicato che il suo governo ha stanziato quest’anno circa 95 miliardi di rupie per le ferrovie del Rajasthan, che dal 2014 sono stati elettrificati più di 3.700 chilometri di linee e che più di 80 stazioni sono in fase di riqualificazione. (Inn)