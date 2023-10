Business news: 336 mila nuovi posti di lavoro a settembre negli Usa, il tasso di disoccupazione resta al 3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Stati Uniti ha aggiunto 336 mila posti di lavoro nel mese di settembre, un numero considerevolmente superiore alle attese degli analisti di Wall Street (173 mila), con il tasso di disoccupazione rimasto stabile al 3,8 per cento. Lo indicano i nuovi dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro. Numeri che invertono la tendenza degli ultimi mesi, che aveva visto un graduale raffreddamento del mercato del lavoro a partire dalla scorsa estate. I dati delle assunzioni sono tra quelli sui quali si concentra l'attenzione della Federal Reserve, chiamata a decidere se operare un nuovo rialzo dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione. (Was)